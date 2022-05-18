Певец Данко призвал освободить Пугачёву из "плена" Галкина

Певец и композитор Александр Фадеев — творческий псевдоним Данко — считает, что Максим Галкин оказывает давление на свою супругу Аллу Пугачёву. Хотя Алла Борисовна и не похожа на человека, на которого можно оказать давление, ознакомимся с аргументами певца Данко.

А настроен он по отношению к Максиму Галкину весьма критически. Полагает, что тот "уничтожил" свою супругу, заодно лишив Россию исполнительницы, которую все знали и любили.

По мнению Александра "Данко" Фадеева, Алла Борисовна в плену у Максима Александровича. Он считает, что "возможно, в семейном плане Алла Пугачева с ним и расцвела, все-таки у нее муж и дети, но ту Пугачеву, которую мы раньше знали, Галкин уничтожил".

На такой вывод Данко сподвигло соображение, что у Аллы Борисовны "ни песен новых, ничего".

"Мне кажется, супруг на нее очень давит. Сама Алла Борисовна отдалась воле своего мужа. Но она другого уровня человек. Мне кажется, её надо освобождать от Галкина", — заявил Данко в беседе с Teleprogramma. pro.

Сама Алла Пугачёва на днях сообщила, что планирует вернуться в Россию ближе к осени, поскольку детям необходимо будет идти в школу. Супружеская пара и их дети несколько месяцев находятся в Израиле.

К слову сказать, ведущий программы "60 минут" канала "Россия 1" Евгений Попов признался, что с радостью будет ждать Аллу Пугачёву в России — в отличие от её супруга.

"Галкин пусть остается где угодно, пусть иврит учит, а наше достояние — Пугачёву — верните!" — заявил журналист.