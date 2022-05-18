EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Певец Данко призвал освободить Пугачёву из "плена" Галкина

Общество

Певец и композитор Александр Фадеев — творческий псевдоним Данко — считает, что Максим Галкин оказывает давление на свою супругу Аллу Пугачёву. Хотя Алла Борисовна и не похожа на человека, на которого можно оказать давление, ознакомимся с аргументами певца Данко.

Певец Данко призвал освободить Пугачёву из "плена" Галкина

А настроен он по отношению к Максиму Галкину весьма критически. Полагает, что тот "уничтожил" свою супругу, заодно лишив Россию исполнительницы, которую все знали и любили.

По мнению Александра "Данко" Фадеева, Алла Борисовна в плену у Максима Александровича. Он считает, что "возможно, в семейном плане Алла Пугачева с ним и расцвела, все-таки у нее муж и дети, но ту Пугачеву, которую мы раньше знали, Галкин уничтожил".

На такой вывод Данко сподвигло соображение, что у Аллы Борисовны "ни песен новых, ничего".

"Мне кажется, супруг на нее очень давит. Сама Алла Борисовна отдалась воле своего мужа. Но она другого уровня человек. Мне кажется, её надо освобождать от Галкина", — заявил Данко в беседе с Teleprogramma. pro.

Сама Алла Пугачёва на днях сообщила, что планирует вернуться в Россию ближе к осени, поскольку детям необходимо будет идти в школу. Супружеская пара и их дети несколько месяцев находятся в Израиле.

К слову сказать, ведущий программы "60 минут" канала "Россия 1" Евгений Попов признался, что с радостью будет ждать Аллу Пугачёву в России — в отличие от её супруга.

"Галкин пусть остается где угодно, пусть иврит учит, а наше достояние — Пугачёву — верните!" — заявил журналист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Куликов, Куратор: Наталия Красовская
Темы алла пугачёва максим галкин
Sberbank
Новости
Психиатр о старческом слабоумии Байдена: "Деменция всегда прогрессирует"
Вассерман: "азовцев"* нельзя обменивать, их надо судить
Baza: Никол Пашинян просил Путина ввести войска ОДКБ в Армению
Экс-ведущий Top Gear Кларксон: миру грозит каннибализм из-за ситуации на Украине
Садальский о предложении сделать флагом РФ Знамя Победы: "Страны уже нет"
Леонков: ВС РФ нанесут удары по центру принятия решений в Киеве
Певец Данко призвал освободить Пугачёву из "плена" Галкина
Хуснуллин: Запорожская область будет работать "в дружной российской семье"
Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом
"Краснополь" группировки "О" ВС РФ уничтожает РСЗО "Смерч" боевиков ВСУ
Популярное
Мир. Новости мира
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"

Наёмник из Великобритании приехал воевать за Украину, однако вскоре сложил сдался в плен. Он рассказал о том, что увидел в Буче после отхода из города русских.

Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Силовые структуры
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Силовые структуры
Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою
Силовые структуры
МВД ЛНР: 16 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в котле под Северодонецком
Любовь Степушова Мадуро может смело повышать ставки в переговорах с США по нефти Любовь Степушова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер Людмила Черткова Коллективный Запад заново открывает для себя закон бумеранга Людмила Черткова
Силовые структуры
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Мир. Новости мира
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Финский адмирал призвал россиян лечь в землю Финляндии, как в 1939 году
Мир. Новости мира
Финский адмирал призвал россиян лечь в землю Финляндии, как в 1939 году
Последние материалы
Хуснуллин: Запорожская область будет работать "в дружной российской семье"
Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом
"Краснополь" группировки "О" ВС РФ уничтожает РСЗО "Смерч" боевиков ВСУ
Баранец: слова Херема не просто "натовская сказка", а открытая провокация
Политолог из Бельгии Роман: Турция может выйти из НАТО
Мединский: "Польша при первом же удобном случае "отгрызет" у Украины земли"
Депутат Шеремет: Зеленскому была выгодна смерть боевиков с "Азовстали"
Поляки сделали украинцам прямой намек: не пора ли вам до хаты?
Помощник Тихановской просит жителей Литвы не принимать "подарки" от Лукашенко
На Украине погиб младший сержант из Тюменской области
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников