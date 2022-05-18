Станислав Садальский прокомментировал инициативу депутата Госдумы Михаила Шеремета о замене российского триколора на красное Знамя Победы.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" скептически отнёсся к предложению сделать государственным флагом Российской Федерации Знамя Победы.
"Для какой цели? Знамя Победы — это флаг СССР. Страны уже нет. От смены флага ситуация в стране и мире не изменится", — высказал своё мнение актёр.
Садальский призвал депутата Шеремета приложить усилия для того, чтобы Россию принимали во внимание.
"Живём воспоминаниями — а вот помните наши отцы, деды отдали жизни за спасение и освобождение народов, а мы первые полетели в космос. А что депутаты, кроме запретов, сделали для своего народа сегодня?" — вопрошает заслуженный артист РСФСР.
Актёр дал члену "Единой России" язвительный совет.
"Возьмите кусок кумача, сшейте себе красный флаг, повесьте в думе и любуйтесь на него.
Кто мешает?" — спрашивает звезда театра и кино.
Ранее Садальский высмеял решение отобрать государственную премию у режиссёра Римаса Туминаса.
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