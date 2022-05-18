Садальский о предложении сделать флагом РФ Знамя Победы: "Страны уже нет"

Станислав Садальский прокомментировал инициативу депутата Госдумы Михаила Шеремета о замене российского триколора на красное Знамя Победы.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" скептически отнёсся к предложению сделать государственным флагом Российской Федерации Знамя Победы.

"Для какой цели? Знамя Победы — это флаг СССР. Страны уже нет. От смены флага ситуация в стране и мире не изменится", — высказал своё мнение актёр.

Садальский призвал депутата Шеремета приложить усилия для того, чтобы Россию принимали во внимание.

"Живём воспоминаниями — а вот помните наши отцы, деды отдали жизни за спасение и освобождение народов, а мы первые полетели в космос. А что депутаты, кроме запретов, сделали для своего народа сегодня?" — вопрошает заслуженный артист РСФСР.

Актёр дал члену "Единой России" язвительный совет.

"Возьмите кусок кумача, сшейте себе красный флаг, повесьте в думе и любуйтесь на него.

Кто мешает?" — спрашивает звезда театра и кино.

Ранее Садальский высмеял решение отобрать государственную премию у режиссёра Римаса Туминаса.