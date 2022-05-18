Кадыров о будущем лидере Украины: очень жёсткий и независимый

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал представителям прессы о своём видении будущего лидера Украины.

По мнению Кадырова, следующему главе Незадлежной не обойтись без таких качеств, как жёсткость, мудрость, независимость и преданность своей стране.

"Лидер Украины сегодня должен быть очень жестким, он должен быть мудрым, дальновидным и должен принимать решения, не смотря налево и направо. Он должен быть независимым человеком, который любит свою родину и государство", — сказал Кадыров.

До этого лидер Чечни признался в своём разочаровании Зеленским, которого когда-то считал "нормальным парнем". Кадыров отметил, что украинский президент сейчас вообще не понимает, что делает.

Помимо этого главу Чечни расстраивает обман Киева со со стороны Вашингтона, который поставляет на Украину устаревшее вооружение.