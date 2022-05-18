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Автор Светлана Нерадовская

Кадыров о будущем лидере Украины: очень жёсткий и независимый

Общество

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал представителям прессы о своём видении будущего лидера Украины.

Кадыров о будущем лидере Украины: очень жёсткий и независимый

По мнению Кадырова, следующему главе Незадлежной не обойтись без таких качеств, как жёсткость, мудрость, независимость и преданность своей стране.

"Лидер Украины сегодня должен быть очень жестким, он должен быть мудрым, дальновидным и должен принимать решения, не смотря налево и направо. Он должен быть независимым человеком, который любит свою родину и государство", — сказал Кадыров.

До этого лидер Чечни признался в своём разочаровании Зеленским, которого когда-то считал "нормальным парнем". Кадыров отметил, что украинский президент сейчас вообще не понимает, что делает.

Помимо этого главу Чечни расстраивает обман Киева со со стороны Вашингтона, который поставляет на Украину устаревшее вооружение.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Темы чечня украина рамзан кадыров
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