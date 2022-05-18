Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился, что сохраняет дружеские отношения с пресс-секретарём российского президента Дмитрием Песковым.
При этом политик отметил, что не всегда согласен с его высказываниями. Однако Кадыров назвал такие моменты "чисто рабочими".
"Мы всегда на связи, переписываемся, дружим семьями. Его семья и дети приезжают в гости, но некоторые люди думают, что после слов Кадырова про Пескова что-то будет, например, война или проблемы", — сказал руководитель Чечни журналистам.
Он добавил, что должен защищать свой народ и регион, поэтому иногда публично выступает с осуждением отдельных высказываний Пескова.
Ранее официальный представитель Кремля заявил, что сообщения с критикой никак не повлияли на его отношения с Кадыровым.
"Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях и в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга. По-дружески", — высказался Песков.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Наёмник из Великобритании приехал воевать за Украину, однако вскоре сложил сдался в плен. Он рассказал о том, что увидел в Буче после отхода из города русских.