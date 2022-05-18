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Автор Юлия Миленина

Кадыров: "Мы дружим с Песковым, но я не всегда согласен с его словами"

Общество

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился, что сохраняет дружеские отношения с пресс-секретарём российского президента Дмитрием Песковым.

Кадыров: "Мы дружим с Песковым, но я не всегда согласен с его словами"

При этом политик отметил, что не всегда согласен с его высказываниями. Однако Кадыров назвал такие моменты "чисто рабочими".

"Мы всегда на связи, переписываемся, дружим семьями. Его семья и дети приезжают в гости, но некоторые люди думают, что после слов Кадырова про Пескова что-то будет, например, война или проблемы", — сказал руководитель Чечни журналистам.

Он добавил, что должен защищать свой народ и регион, поэтому иногда публично выступает с осуждением отдельных высказываний Пескова.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что сообщения с критикой никак не повлияли на его отношения с Кадыровым.

"Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях и в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга. По-дружески", — высказался Песков.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
Темы дмитрий песков рамзан кадыров
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