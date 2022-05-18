Бальбек: крымские татары смотрят в будущее как часть многонациональной России

Депутат Госдумы, политолог Руслан Бальбек объяснил, что для крымских татар означает 18 мая — День памяти жертв депортации народов Крыма.

По его словам, крымские татары с болью в сердце вспоминают трагические события мая 1944 года. Парламентарий отметил в интервью ФАН, что в российском Крыму с помощью указа президента РФ о мерах реабилитации крымских народов они сумели перевернуть "тёмную страницу истории".

"Мы смотрим в будущее как часть многонациональной России. И это главное. В украинский период 18 мая — это был день массовых политических манипуляций, когда людей собирали на траурное шествие, а затем начинали давить на местные власти, выдавая это как народное возмущение", — сказал Бальбек.

Он добавил, что преференции с таких мероприятий получал только Меджлис*. Депутат подчеркнул: когда люди чтили память своих предков, члены этой организации зарабатывали деньги. Как пояснил Бальбек, на Украине ни разу открыто не ставился вопрос о реабилитации.

Сейчас, указал политолог, реабилитированные крымские народы — патриоты своей земли, которые вносят огромный вклад в процветание полуострова.

* признан решением Верховного Суда Республики Крым от 26.04.2016 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.