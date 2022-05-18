Сотрудник СБУ Прозоров: "Есть три версии убийства Давида Жвании"

Смерть экс-нардепа Рады Давида Жвании весьма неоднозначная. По всей вероятности, он был ликвидирован спецслужбами Украины.

Это сообщает бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Как ранее сообщал министр МВД Украины Антон Геращенко, экс-депутат Верховной рады Давид Жвания погиб 9 мая во время артобстрела в так называемой "серой зоне" в Запорожье.

"Первый вариант — поверить в украинскую версию… Вторая версия, которая сразу приходит на ум — это зачистка неугодных… Ну и третья версия, которая мне приходит в голову, что на самом деле он совсем не погиб — это просто заметание следов, чтобы скрыться где-то", — говорит Прозоров в интервью "Украина.ру".

Но он уверен, что вторая версия с ликвидацией оппозиционеров самая вероятная.

Политик Олег Царёв, комментируя подозрительную версию Геращенко, сказал, что Жванию украинский режим заранее приговорил на смерть.