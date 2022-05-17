Агутин прокомментировал новость о его "жизни в США": Не хочу метать бисер

Певец Леонид Агутин прокомментировал новость о том, что они с Анжеликой Варум якобы большую часть года проводят в штате Флорида США.

Агутин назвал информацию о том, что он проживает в Америке, происками "хайпожоров". СМИ сообщали, что певец с женой обосновались в квартире в Майями. Артист опроверг данное утверждение.

"Врут, подтасовывают, разжигают, играют на самом животрепещущем, сочиняя свою историю. Не хочу сам комментировать, вступать в полемику, оправдываться (ибо не в чем), суетиться и "метать бисер"", — негодует исполнитель песни "На серебряной луне".

Артист репостнул текст, в котором за него заступаются фанаты. Там объясняется, что в Майами проживает дочь звёздной пары, а сам певец приезжает к наследнице только в день её рождения.

Фанаты артиста уверили, что певец сочувствует жертвам спецоперации на Украине.

"Для Агутина и Варум никогда не было разницы между русскими и украинцами, между русскими живущими в России и за рубежом, между русскими и не русскими, между теми, кто приносит и не приносит деньги. Агутин и Варум в принципе никогда не делят людей по каким-либо признакам и критериям", — говорится в сообщении поклонников исполнителя.

На своём мартовском концерте Леонид Агутин сказал, что всем нормальным людям хочется, чтобы побыстрее закончились военные действия и наступил мир.