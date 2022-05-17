В Сиднее арестован пророссийский активист Симеон Бойков

32-летний болгарин Симеон Бойков, который выступал у посольства РФ в поддержку спецоперации, был арестован за разглашение данных подозреваемого в педофилии.

Симеона Бойкова, которого называют "австралийским казаком", обвинили в том, что он озвучил озвучил секретные данные во время митинга.

Бойков прославился тем, что публично выступал за проведение специальной военной операции. Активист заявлял, что действия правительства РФ полностью оправданы. Он также требовал отправить Алексея Навального* в "Гулаг".

Во время задержания Бойкова он в прямом эфире стал обвинять правоохранительные органы.

"Так работает полиция. Люди, которые называют [предполагаемых] педофилов, подвергаются нападениям. Это неприемлемо", — жаловался своим поклонникам Бойков.

Русская возлюбленная активиста просит поклонников "австралийского казака" жертвовать средства, чтобы "помочь покрыть судебные издержки и поддержать борьбу".

Ранее двойник Ким Чен Ына предрёк победу коммунистов в Австралии.

* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.