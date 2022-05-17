Симоньян о судьбе эвакуированных с "Азовстали": Прибыли в российский ФСИН

Глава RT Маргарита Симоньян поиронизировала над докладом ВСУ об "успешно эвакуированных" военнопленных с "Азовстали".

Симоньян сообщила о том, куда были направлены те, кто длительное время оборонялся в здании промышленного предприятия в Мариуполе.

"Сообщают, что "успешно эвакуированные" азовцы прибыли в места своей новой постоянной дислокации — в российский ФСИН. Желаю Киеву, чтобы все их эвакуации заканчивались именно таким успехом", — написала журналистка.

Она заявила, что "Геббельс аплодирует со своей сковородки" тем, кто назвал сдачу в плен "успешной операцией по эвакуации".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пленённые на Украине боевики нацистских подразделений не подлежат обмену, так как их нужно судить как военных преступников.