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Автор Дмитрий Плотников

Слуцкий предложил смертную казнь для военных преступников из "Азова"

Общество

Высшую меру наказания для военных преступников из "Азова"* предложили в Государственной Думе РФ.

Слуцкий предложил смертную казнь для военных преступников из "Азова"

С предложением смертной казни выступил глава думского комитета по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его мнению, нужно обязательно отменить мораторий на смертную казнь для убийц и насильников из националистического батальона "Азов"*.

"Может быть имеет смысл подумать, чтобы для этих зверей в человеческом обличье провести исключение. Им нет места среди людей. И, возможно, имеет смысл в рамках обмена пленными предложить с нашей стороны большее количество пленных — и обменять их на этих зверей, а далее применить к ним единственно возможную меру наказания, которую эти звери заслужили, то есть смертную казнь", — предлагает член переговорной группы России.

Ранее ещё один депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил принять закон, который запрещал бы обменивать нацистских преступников на военнопленных.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Смертная казнь для военных преступников из «Азова»
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
Темы лдпр леонид слуцкий (политик)
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