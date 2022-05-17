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Автор Камиль Джабраилов

Симоньян сравнила пропаганду Киева с гитлеровской Германией

Общество

Киевский режим, называющий сдачу в плен боевиков "Азова"* "успешной эвакуацией", пошёл дальше гитлеровской Германии с её главным пропагандистом Йозефом Геббельсом. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Симоньян сравнила пропаганду Киева с гитлеровской Германией

"На голубом глазу называть сдачу в плен "успешной операцией по эвакуации" — тут даже Геббельс аплодирует со своей сковородки", — отметила она.

Ранее в плен российским военнослужащим сдались около 300 боевиков, которые были заблокированы на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

После этого командование "Азова" назвало происходящее "выполнением утверждённого решения" Киева, а президент Украины Владимир Зеленский указал на то, что боевики живы "благодаря действиям ВСУ и ООН".

Позднее украинский Генштаб назвал сдачу в плен с мариупольского завода "операцией по спасению защитников" страны. Американский канал CNN охарактеризовал происходящее словами "операция по эвакуации" и "операция по спасению".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
Темы йозеф геббельс маргарита симоньян
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