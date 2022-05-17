Россияне продолжат пользоваться интернетом, отключения страны от всемирной сети не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты" министр иностранных дел объяснил, что в настоящее время правительством России чётко выполняются все задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. Он попросил не беспокоиться о работоспособности интернета в стране.
"Задачи, которые сейчас чётко сформулировал президент, они будут выполнены. В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами", — заверил глава российского внешнеполитического ведомства.
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