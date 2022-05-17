Руководитель Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в России не станут ограничивать доступ к видеохостингу YouTube.
"Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, действительно, когда мы что-то ограничиваем, мы должны чётко понимать, что наши пользователи не страдают", — объяснил министр во время просветительского марафона "Новые горизонты".
Вместе с этим глава российского ведомства подчеркнул, что в нашей стране нужно работать над альтернативой онлайн-платформе. Отечественный видеохостинг должен развиваться в условиях конкуренции, добавил политик. Однако, по словам Шадаева, сервис заблокируют, если его станут применять для навязывания антироссийской информации.
Ранее глава Совета при Президенте РФ Валерий Фадеев рассказал о последствиях закрытия YouTube на территории России. По мнению специалиста, в этом случае наша страна лишится инструмента распространения правдивых данных.
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