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Автор Камиль Джабраилов

Песков обвинил Запад в трусости при ведении информационной войны

Общество

Страны Запада испугались поражения в информационной войне и поэтому стали физически устранять российские СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако Россия сможет достучаться до мирового сообщества, уверен он.

Песков обвинил Запад в трусости при ведении информационной войны

Песков назвал санкции в отношении российских СМИ "незаконными".

"Испугались конкуренции, когда начали физически устранять конкурентов, потому что те беспрецедентные рестрикции, с которыми сейчас нам приходится сталкиваться, они незаконны, возмутительны", — сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Он подчеркнул, что российские средства массовой информации рано или поздно доведут до жителей западных стран объективную оценку происходящих событий.

"Изолировать шестую часть суши невозможно. Так или иначе, я уверен, что наши информационщики пробьют себе дорогу до западной, до мировой аудитории", — добавил Песков.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
Темы дмитрий песков
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