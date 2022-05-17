Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в условиях "идеального шторма"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия уверена в победе в спецоперации по защите Донбасса.

Представитель Кремля объяснил, что в данный момент страна находится в условиях "идеального шторма" и момента истины.

"Мы уверены, что победим и добьемся всех целей. <…> На протяжении многих десятилетий, пары десятилетий наша страна развивалась, набирала темпы развития, пыталась выстоять в кризисе, использовала кризисы для обновления, для совершенствования", — сказал представитель Владимира Путина на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".

Он подчеркнул, что украинцы — родственный России народ, но население Украины слишком долго оболванивали. Песков заверил также, что Владимир Путин знает, куда ведёт страну.