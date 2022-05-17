Психолог Драгойлович: детские травмы могут привести к агрессивному поведению

Если человек не знает, как вести себя в конфликтных ситуациях, то провокатор может использовать его в своих целях. Об этом заявила психолог Елена Драгойлович.

Специалист отметила, что зачастую проявление агрессии во взрослом возрасте — это результат детских травм.

"Когда к ребёнку агрессивно относятся в семье, унижают, постоянно делают замечания, он может стать взрослым, который будет отыгрываться на окружающих его людях", — сказала психолог в интервью Москве 24.

По её словам, во время конфликта важно настроиться на душевное равновесие и вести себя разумно. Для успокоения, пояснила Драгойлович, можно использовать технику осознанного дыхания, чередуя продолжительные вдохи с короткими выдохами.

Кроме того, психолог порекомендовала дать себе внутреннее право выходить из диалога, проявляя большую заботу о своих чувствах, чем о реакции собеседника. Как отметила специалист, в некоторых случаях для сохранения психологической устойчивости следует завершить спор, особенно если он ставит под удар отношения с важным человеком.