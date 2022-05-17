Юрий Лоза: ЧМ по хоккею в Финляндии без России потерял смысл

Происходящее сейчас в Финляндии никак нельзя назвать чемпионатом мира по хоккею с шайбой. А всё из-за того, что организаторы исключили Россию из числа участников. Такое мнение высказал музыкант и блогер Юрий Лоза.

Певец считает, что без сборной России ЧМ-2022 обесценился и превратился в абсолютно неинтересное как для болельщиков, так и для самих игроков мероприятие.

"Наша сборная побеждала на предыдущих первенствах столько же раз, сколько и сборная Канады — 27", — напомнил Лоза.

По его мнению, игроки НХЛ летят через океан именно ради этого противостояния, а не для того, чтобы "самоутверждаться" на командах Великобритании или Франции, где национальные чемпионаты трудно назвать профессиональными.

"Без нашей сборной звание "чемпион мира" уже нельзя будет рассматривать как легитимное, гораздо лучше подойдёт "победитель финского турнира". Ну, или что-то вроде того", — заключил композитор.

Ранее Лоза высказался об итогах песенного конкурса "Евровидение-2022". Выступление украинской группы он назвал слабым, а её победу — предсказуемым результатом.