Во вторник, 17 мая, состоится прощание с правозащитником, членом Совета по правам человека при президенте РФ Андреем Бабушкиным.
Церемония будет проходить с 10:00 до 12:00 в Доме прав человека в Москве.
Заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, глава медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин выразил соболезнования родным и близким правозащитника. По его словам, Бабушкин был суетливым, беспокойным и неравнодушным человеком, который всегда помогал разным людям, оказавшимся в беде.
"Он входил во множество комиссий, в том числе и в Совет по правам человека и развития гражданского общества при президенте страны. И во всех реально работал", — отметил Горшенин.
Глава медиахолдинга Pravda.Ru добавил, что на заседаниях Общественного совета ГУ МВД по Москве Бабушкин всегда страстно рассказывал о проблемах в отделениях полиции, а между ними проводил сотни рейдов.
"Когда в 2016 году меня избирали председателем Общественной наблюдательной комиссии Москвы, я предложил, чтобы Андрей Бабушкин стал её почётным председателем", — сказал он.
Бабушкин родился 28 января 1964 года в Москве. В 1990 году был избран депутатом Моссовета, с 1991 года возглавлял комиссию Москвы по делам тюрем и предупреждению правонарушений. В 1993–1995 годах занимал пост исполнительного директора Общества попечителей пенитенциарных учреждений.
В 1996 году стал одним из основателей Комитета за гражданские права, был избран его председателем. С 2010 года — член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, в 2012 году включён в состав СПЧ.
Бабушкин скончался 14 мая в реанимации, куда попал из-за обострения давней болезни.
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