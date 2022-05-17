Биолог-энтомолог Роман Хряпин рассказал, что аромат лимонного эвкалипта и запах дыма отпугивают комаров.
По словам Хряпина, комары, как и клещи, боятся эфирного масла лимонного эвкалипта. Другие эфирные масла не действуют на этих насекомых так эффективно. Например, аромат мяты или гвоздичные масла отпугнут комаров лишь на 10-15 минут.
Энтомолог посоветовал использовать для защиты от комаров специальные химические вещества. Если же человек оказался в лесу без лосьона или аэрозоля от этих насекомых, то можно поджечь гриб трутовик или торф, чтобы подымить. Также поможет разведение костра.
"Дым хорош, пока он густой и вы в нем сидите. Но вы сами им дышите, у вас начинаются в конце концов уже слезиться глаза. Как только дым смещается в сторону, комарам ничего не мешает вас кусать", — заявил Хряпин в беседе с Москва 24.
Ранее медики сообщили, что комары могут переносить инфекцию или вызывать у человека аллергические реакции. Также учёные выяснили, что кровососущих насекомых привлекает красный, оранжевый и голубой цвет.
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