Садальский об отобранной премии у Римаса Туминаса: "Вам не смешно?"

Станислав Садальский прокомментировал решение Михаила Мишустина отобрать премию правительства у экс-худрука Театра Вахтангова Римаса Туминаса.

В России решили наказать нелояльного режиссёра.

"Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства Российской Федерации 2021 года в области культуры", — гласит текст распоряжения правительства РФ.

Звезде фильма "Место встречи изменить нельзя" такое решение показалось смешным.

"Вован и Лексус и примкнувшая Васильева — определяют культурный уровень страны… Вам не смешно? "Награды нужно раздавать в соответствии с лояльностью к правительству", — утверждает народная артистка! Культура-мультура", — высказал своё мнение заслуженный артист РСФСР.

Ранее худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас купился на розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса. Он согласился вести диверсионную работу в театре и поставить в спектакль о Степане Бандере*.

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).