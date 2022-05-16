Минобороны: В Одессе СБУ задерживает людей за телефонные разговоры с Россией

Тербаты и СБУ в Одессе увозят в неизвестном направлении горожан, в телефонах которых они находят "звонки" на российские номера.

Это на брифинге сообщил начальник межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, глава Наццентра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Поего словам боевики батальонов теробороны вместе с СБУшниками совершают поквартирный обход домов и частных домовладений, чтобы выявить граждан Одессы, выражающих пророссийские взгляды. Такие же рейды раньше проводили в Сумах, Харькове, Николаеве, Чернигове и ряде других городов и сёл, заявил генерал-полковник.

Мизинцев отметил, что жителей жестоко наказывают, а некоторых за фото или видеоролики о достижениях ВС России, переписку или вызовы на номера россиян, даже увозят куда-то. О судьбах увезённых и сейчас нет никакой информации.