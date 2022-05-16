Эксперты оценили запуск российского магазина приложений NashStore

По мнению опрошенных изданием Pravda. Ru экспертов, российский магазин приложений NashStore пока не является магазином в классическом понимании Google Play. Такое мнение высказал экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

Он пояснил, что магазином в его обычном понимании, когда вы можете что-то купить, NashStore назвать нельзя, потому что это всего лишь "набор ссылок на приложения, которые можно забирать".

"Я к этому отношусь к хорошей PR-акции. Возможно, двигаться туда надо. Но, мне кажется, что это пока не совсем то, что мы хотели бы получить в конце. Это набор ссылок на скачивание проверенных приложений. NashStore — допустим, мы ему доверяем. Трастовая история. Но, в целом, конечно, до магазина в классическом понимании Google Play, сказать, что это альтернатива Google Play невозможно. Но как набор ссылок и каталог программных продуктов на Android, который есть, мне представляется нормальным", — сказал Клименко.

Со своим коллегой согласен специалист по информационной, сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин, добавивший, что в NashStore пока нет популярных приложений, таких, как Сбербанк или Вконтакте.

"Если добавить приложения Российских банков, то NashStore сможет достичь популярности, поскольку многие пользователи, которые приобретают смартфон — не могут официально и безопасно загрузить приложения банков", — добавил Вакулин.

При этом эксперт считает, что в случае изменения политической обстановки, например, снятия санкций и возвращения приложений российских банков популярность NashStore может снизиться.

16 мая пользователям стал доступен российский магазин приложений NashStore, который позиционируется как отечественный аналог Google Play. На данный момент в NashStore, работающем на устройствах с ОС Android, имеется более 1 тысячи приложений.