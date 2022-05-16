Стилист посоветовала не покупать дорогие рубашки и майки

При выборе рубашек или маек лучше отдавать предпочтение недорогим вариантам, так как эти элементы гардероба не прослужат долго, посоветовала в эфире Радио 1 стилист Анна Скороходова. Она рекомендовала не жалеть денег на хороший деловой костюм.

"Например, майки и рубашки не могут физически прослужить долго, поэтому на них не стоить тратить много денег и лучше приобретать их в масс-маркете. Деловой костюм лучше выбирать как минимум среднего сегмента. Костюм из хороших материалов будет выглядеть дорого", — сказала специалист.

Скороходова также рассказала, как собрать так называемый капсульный гардероб, который позволит выглядеть стильно без необходимости приобретать большое количество одежды. По её словам, такой гардероб содержит не более 15 вещей.

"В него входят одежда для верха и низа, обувь и что-то из верхней одежды. Правило базового гардероба — одежды для верха должно быть примерно в два раза больше, чем одежды для низа", — пояснила эксперт.