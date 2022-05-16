Российская авиакомпания отменила рейсы в страны СНГ и ряд черноморских курортов

Российская компания "Уральские авиалинии" отменила все свои рейсы на черноморское побережье за исключением Сочи до июля и в страны СНГ до ноября. Об этом говорится на сайте перевозчика.

"Рейсы в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону, Воронеж отменены до 30 июня. Все рейсы в Казахстан, Азербайджан, Армению, Узбекистан отменены до 29 октября", — говорится в сообщении авиакомпании.

В конце февраля Росавиация ввела ограничения на полёты в отдельные города России из-за спецоперации на Украине. С тех пор этот запрет неоднократно продлевался и в настоящее время действует до 19 мая. Помимо упомянутых "Уральскими авиалиниями" направлений полёты ограничены также в Белгород, Брянск, Курск, Липецк и Элисту.