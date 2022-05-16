Сбежавшая из России в униформе доставщика еды Люся Штейн объяснила, в каком случае вернётся на родину.
Люся Штейн заявила в интервью Осторожно Media, что "вернется в Россию, если захочет посидеть в тюрьме". Женщина отметила, что пока ей хватило уголовного преследования. Повторять такой опыт она не намерена.
Штейн призналась, что не осведомлена о том, по старому уголовному делу её объявили в розыск или по какому-то новому.
Активистка рассказала, что собирается за рубежом включиться в волонтерскую деятельность, помогая беженцам из Украины.
Штейн отбывала наказание в виде ограничения свободы по "санитарному делу" из-за акции в поддержку Алексея Навального*. В начале мая она избавилась от электронного браслета и сбежала из страны в форме сотрудника доставки еды.
За последние месяцы Штейн несколько раз задерживали и отправляли за решётку на несколько суток.
* - физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.
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