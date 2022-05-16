Нападение на посла в Польше — это практически casus belli

Просто извинениями за нападение на посла РФ Польша не отделается.

Это сообщает гендиректор российского Центра политинформации Алексей Мухин.

Эксперт напомнил убийство российского посла в Турции Андрея Карлова — тогда это событие сыграло огромную роль в отношениях Москвы и Анкары.

По его словам, мы отлично понимаем, как важно защищать дипломатов. Варшава признала серьезность ситуации, однако тут только извинениями она не отделается. Польская сторона должна будет предъявить Москве условия гарантии обеспечения безопасности российских высших должностных лиц.

"Нападение на посла — это практически casus belli", — говорит Мухин.

Напомним, 9 мая в Варшаве напали на посла РФ, когда он попытался возложить цветы к мемориалу советских воинов. В результате нападения посол Сергей Андреев был облит красным сиропом.