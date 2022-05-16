На базе "Азова"* в Мариуполе нашли книгу, героизирующую Басаева и Радуева

В Мариуполе на базе нацбата "Азов"* обнаружили книгу "Философия силы" Романа Коваля.

В ней автор предлагает "сделать настоящими героями" международных террористов Салмана Радуева и Шамиля Басаева.

В книгу входят статьи политика, писателя и общественного деятеля Незалежной Романа Коваля. Кстати, он стал лауреатом множества украинских литературных нацпремий еще до государственного переворота 2014 года. А спустя 4 года после Майдана нацисты вручили ему орден "Солидарность".

В статье, написанной в 1996 году, автор предлагает не только героизировать гауптмана Романа Шухевича, но и в сознании украинцев сделать героями международных террористов Басаева и Радуева.

"Философия силы" напечатана батальоном украинских националистов "Азов"* и, судя по обложке, рекомендована нацистами для изучения в учебных заведениях МО Украины, МВД, полиции и нацгвардии.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.