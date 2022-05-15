Бывший муж подал в суд на Марину Овсянникову: "происки" Маргариты Симоньян

Бывший муж Марины Овсянниковой, работающий на RT режиссёром под руководством Маргариты Симоньян, намерен судиться с экс-супругой.

Бывший редактор Первого канала известна тем, что устроила информационную диверсию в эфире программы "Время", выбежав с антивоенным плакатом за спиной Екатерины Андреевой. Этот жест не оценили родственники Овсянниковой. Она жаловалась, что её сын заявил, что его жизнь теперь испорчена.

Непростые семейные отношения перетекли в судебную плоскость. 16 мая в Черемушкинском суде Москвы будет рассматриваться иск бывшего мужа Овсянниковой. Предметом спора станет вопрос воспитания детей.

Изданию "Холод" журналистка, которая теперь работает в немецком издании, объяснила, что бывший муж с ней не общается после её скандального выступления на федеральном канале страны. Она предположила, что иск — "происки" Маргариты Симоньян, под руководством которой бывший муж работает в RT.

Ранее Симоньян рассказывала, что хорошо знает Овсянникову.