Бывший муж Марины Овсянниковой, работающий на RT режиссёром под руководством Маргариты Симоньян, намерен судиться с экс-супругой.
Бывший редактор Первого канала известна тем, что устроила информационную диверсию в эфире программы "Время", выбежав с антивоенным плакатом за спиной Екатерины Андреевой. Этот жест не оценили родственники Овсянниковой. Она жаловалась, что её сын заявил, что его жизнь теперь испорчена.
Непростые семейные отношения перетекли в судебную плоскость. 16 мая в Черемушкинском суде Москвы будет рассматриваться иск бывшего мужа Овсянниковой. Предметом спора станет вопрос воспитания детей.
Изданию "Холод" журналистка, которая теперь работает в немецком издании, объяснила, что бывший муж с ней не общается после её скандального выступления на федеральном канале страны. Она предположила, что иск — "происки" Маргариты Симоньян, под руководством которой бывший муж работает в RT.
Ранее Симоньян рассказывала, что хорошо знает Овсянникову.
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