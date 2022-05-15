Польский скульптор назвал "баранами" и "свинскими мордами" украинцев

Многие граждане Польши очень негативно отнеслись к нападению в Варшаве украинских националистов на посла РФ в Польше Сергея Андреева.
Вот и польский скульптор назвал "свинскими мордами" и "баранами" украинцев, обливших сиропом российского посла.
"Те бараны, которые провели провокацию — должны быть наказаны. Кто вам дал право втягивать Польшу в украинский конфликт? Вы бараны и свинские морды!" — дал своё определение поляк.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал нарушением всех норм нападение, которое произошло в Варшаве 9 мая.
Напомним, во время возложения цветов на мемориале погибшим солдатам в Великой Отечественной войне на Андреева набросились украинские националисты и облили его и его окружение красной жидкостью.
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Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.