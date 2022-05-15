Польский скульптор назвал "баранами" и "свинскими мордами" украинцев

Польский скульптор назвал "свинскими мордами" украинцев, обливших русского посла

Многие граждане Польши очень негативно отнеслись к нападению в Варшаве украинских националистов на посла РФ в Польше Сергея Андреева.

Вот и польский скульптор назвал "свинскими мордами" и "баранами" украинцев, обливших сиропом российского посла.

"Те бараны, которые провели провокацию — должны быть наказаны. Кто вам дал право втягивать Польшу в украинский конфликт? Вы бараны и свинские морды!" — дал своё определение поляк.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал нарушением всех норм нападение, которое произошло в Варшаве 9 мая.

Напомним, во время возложения цветов на мемориале погибшим солдатам в Великой Отечественной войне на Андреева набросились украинские националисты и облили его и его окружение красной жидкостью.

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