В Перми приняли решение поставить памятник Александру II, об этом сообщает properm.ru. Пермский Совет по топонимике также утвердил установку ещё двух памятных объектов.
В Индустриальном районе Перми появится памятный монумент императору Александру II. Территорию вокруг него планируется благоустроить. С такой инициативой выступило управление федеральной службы судебных приставов.
Российский император Александр II вошёл в историю как царь-освободитель, который стал известен своими реформами. Однако слава пришла к нему только после смерти.
Ранее стало известно, что в Геническе Херсонской области восстановили памятник Владимиру Ленину и вывесили флаг Советского Союза. Город был освобождён российскими военнослужащими ещё в первый день специальной операции России на Украине — 24 февраля.
Памятник Ленину в Геническе был демонтирован городскими службами летом 2015 года и отправлен на хранение в одно из местных коммунальных предприятий.
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Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.