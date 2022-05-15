В Перми установят памятник Александру II

В Перми приняли решение поставить памятник Александру II, об этом сообщает properm.ru. Пермский Совет по топонимике также утвердил установку ещё двух памятных объектов.

В Индустриальном районе Перми появится памятный монумент императору Александру II. Территорию вокруг него планируется благоустроить. С такой инициативой выступило управление федеральной службы судебных приставов.

Российский император Александр II вошёл в историю как царь-освободитель, который стал известен своими реформами. Однако слава пришла к нему только после смерти.

Ранее стало известно, что в Геническе Херсонской области восстановили памятник Владимиру Ленину и вывесили флаг Советского Союза. Город был освобождён российскими военнослужащими ещё в первый день специальной операции России на Украине — 24 февраля.

Памятник Ленину в Геническе был демонтирован городскими службами летом 2015 года и отправлен на хранение в одно из местных коммунальных предприятий.