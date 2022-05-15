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Автор Елена Былкина

Садальский о триумфе Украины на "Евровидении": "Придумали: "нацистов у нас нет"!

Общество

Станислав Садальский признался, что принял одного из украинских музыкантов на "Евровидении" за чернокожего танцора. Потом он понял, почёму его ввели в заблуждение.

Садальский о триумфе Украины на "Евровидении": "Придумали: "нацистов у нас нет"!

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" высказался по поводу выступления украинского коллектива на песенном европейском конкурсе.

"Мне сначала показалось, что у них чернокожий танцор.
Еще подумал, как это политически правильно они придумали: "нацистов у нас нет"! А потом почитал Википедию, и оказалось, что он не чернокожий, у него просто все лицо в татуировках", — поделился своими впечатлениями Садальский.

Актёр заявил, что победа Украины была предсказуемой. Он вспомнил выступление украинской группы "Гринджолы" в 2005 году, которое назвал "позорищем".

Садальский уверен, что отказавшаяся выступать на "Евровидении" певица Алина Паш выступила бы более достойно. Исполнительницу затравили за её посещение Крыма.

"Кстати — если бы не политические интриги — Алина Pash была бы круче всех. Если бы, кто-нибудь из Люксембурга победил — я бы прифигел", — сказал заслуженный артист РСФСР.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы станислав садальский
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