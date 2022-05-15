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Автор Елена Былкина

В Госдуме высказались о победе Украины на "Евровидении-2022": нечестная победа

Общество

В Госдуме РФ назвали победу украинского коллектива Kalush Orchestra на "Евровидении" несправедливой и политической.

В Госдуме высказались о победе Украины на "Евровидении-2022": нечестная победа

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко оценила триумф Украины на европейском песенном конкурсе.

""Евровидение" давно перестало быть песенным конкурсом. Оно стало вполне политическим явлением. Прошлая победа Украины тоже была абсолютно нечестной", — цитирует слова Драпенко "Говорит Москва".

Звезда фильма "А зори здесь тихие" убеждена, что победа группы Kalush Orchestra не имеет ничего общего с искусством, так как конкурс превратился в площадку для демонстрации политических пристрастий.

Драпенко посоветовала больше никогда не принимать участие в "Евровидении".

Ранее организаторы "Евровидения" не стали дисквалифицировать Украину за нарушение правил музыкального конкурса. Музыканты со сцены призвали помочь Мариуполю.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы елена драпеко
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