Собчак отреагировала на возможное признание иноагентом: "Сами себе-то не врите"

Ксению Собчак проверят на наличие иностранного финансирования. Журналистка высказалась по поводу угрозы получить статус иноагента.

Журналистка призвала всех к честности.

"Друзья, ну сами себе-то хоть не врите. В деле об "иностранном финансировании" работает только правило "был бы человек, а статья найдётся"", — высказала своё мнение Ксения Анатольевна.

Ранее общественник Александр Ионов объяснил, что созданный им "Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства" инициировал проверку в отношении Ксении Собчак и редакции "Осторожно новости". Будут искать следы иностранного финансирования деятельности журналистки и её соратников.