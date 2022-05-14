Ксению Собчак проверят на наличие иностранного финансирования. Журналистка высказалась по поводу угрозы получить статус иноагента.
Журналистка призвала всех к честности.
"Друзья, ну сами себе-то хоть не врите. В деле об "иностранном финансировании" работает только правило "был бы человек, а статья найдётся"", — высказала своё мнение Ксения Анатольевна.
Ранее общественник Александр Ионов объяснил, что созданный им "Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства" инициировал проверку в отношении Ксении Собчак и редакции "Осторожно новости". Будут искать следы иностранного финансирования деятельности журналистки и её соратников.
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