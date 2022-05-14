Шутка Сергея Лаврова про супружеский долг произвела фурор

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил про супружеский долг, который он всегда выполняет.

Журналист-международник, политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов осыпал Сергея Лаврова комплиментами.

"Есть священный долг, который министр выполняет неизменно, не знаю как с другими, а с этим мы можем засвидетельствовать", — сказал Лукьянов.

Министр иностранных дел РФ в это время озирался по сторонам. Слова про долг привлекли его внимание.

"Про супружеский?" — уточнил Лавров. "Про супружеский мы потом с вами поговорим", — парировал журналист.

Остроту дипломата прокомментировала Ксения Собчак.

"Сергей Викторович сегодня в хорошем расположении духа. Шутку про "супружеский долг" модератор явно не ожидал", — написала Ксения Анатольевна под видео с Лавровым.