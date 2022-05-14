Ксению Собчак возмутили обвинения в том, что она якобы презирает защитников памятника Освободителям в Латвии.
Журналистка отреагировала на новость о том, что она будто бы в своих публикациях негативно отзывается о защитниках мемориала Освободителям в Риге.
"Два вопроса.
1. А вы это откуда взяли, кстати, — где я презираю защитников памятника?
2. А можно это заказной телеграммой Соболь и Волкову отправить с пионерским приветом? А то вы меня с двух сторон ***", — высказалась журналистка.
Ранее соратники Алексея Навального* внесли Ксению Собчак в список "разжигателей войны".
* - физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В польской Варшаве украинские беженцы забили до смерти местного жителя.