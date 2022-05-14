Собчак ответила на обвинения патриотов: "Где я презираю защитников памятника?"

Ксению Собчак возмутили обвинения в том, что она якобы презирает защитников памятника Освободителям в Латвии.

Журналистка отреагировала на новость о том, что она будто бы в своих публикациях негативно отзывается о защитниках мемориала Освободителям в Риге.

"Два вопроса. 1. А вы это откуда взяли, кстати, — где я презираю защитников памятника? 2. А можно это заказной телеграммой Соболь и Волкову отправить с пионерским приветом? А то вы меня с двух сторон ***", — высказалась журналистка.

Ранее соратники Алексея Навального* внесли Ксению Собчак в список "разжигателей войны".

* - физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.