Во Франции таможня конфисковала деньги для детей Донбасса

Политолог и глава гуманитарной организации "Спасём детей Донбасса" Эммануэль Леруа заявил, что таможня Франции конфисковала у волонтеров деньги, собранные для донбасских детей.

Таможенники арестовали трёх добровольцев в аэропорту Шарля де Голля и удерживали их там полдня. Конфискация проходила под предлогом документа о запрете ввоза денежных средств в РФ. А трёх коллег Леруа обвиняют в поддержке терроризма и криминальных кругов.

"Я объяснил представителям таможни, что, во-первых, у нас цель поездки — Украина, ДНР, не РФ. И, кроме этого, мы не нарушаем данную декларацию, потому что те финансовые средства, которые мы везли, они были гораздо ниже потолка в 10 тысяч евро, свыше которого вступают запреты", — рассказывает президент ассоциации Urgence Enfants du Donbass.

Эммануэль Леруа не будет спускать с рук этот вопиющий случай и будет добиваться справедливости и возвращения денег через суд.