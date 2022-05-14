Психиатр поспорил с Захаром Прилепиным о солдатах: "Не в свою епархию зашёл"

Специалист по психиатрии объяснил, почему не прав Захар Прилепин. Писатель ранее заявил, что воевавшие люди не испытывают посттравматическое расстройство.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин уверен, что психика людей не страдает от участия в боевых действиях. Он сказал, что все эти байки придумали в Комитете солдатских матерей "для дестабилизации общества".

Президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савенко прокомментировал слова писателя.

"Это смех только вызывает, потому что он не в свою епархию, так сказать, зашёл. Посттравматическое стрессовое расстройство характеризуется тем, что возникает спустя несколько месяцев после события, возникают яркие вспышки самых мучительных воспоминаний. Главный отличительный признак такого расстройства — те самые флешбэки", — цитирует слова специалиста издание "Подъём".

Савенко подчеркнул, что люди с подобными расстройством нуждаются в реабилитации и в квалифицированной помощи врачей-психиатров.

Ранее Прилепин посоветовал посмотреть на действия киевских властей, чтобы понять масштаб потерь ВСУ.