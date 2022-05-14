"Отряд Путина" — патриотическое движение людей старшего поколения — Оренбургской области потребовал ввести на территории региона режим чрезвычайного положения.
Повод — написанные на стенах буквы "XYZ", заключённые в черный круг, напоминающие прицел.
Как отмечают активисты в заявлении, направленном в областное правительство и региональный отдел ФСБ, этот символ — фашистская символика, которую наносили украинские нацисты для координации бандеровских боевиков.
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Члены "Отряда Путина" требуют, чтобы силовики "предприняли срочные острые меры по обеспечению безопасности":
Можно по-разному относиться к тревоге оренбургских пенсионеров-активистов. Однако, судя по последним заявлениям советника главы МВД Украины Виктора Андрусива, угрожающего жителям Белгородской — пока только одной — области, повод для страха у них есть.
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