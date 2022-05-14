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Автор Ольга Лебедева

Оренбургский "Отряд Путина" требует ввести режим ЧП из-за нацистских знаков

Общество

"Отряд Путина" — патриотическое движение людей старшего поколения — Оренбургской области потребовал ввести на территории региона режим чрезвычайного положения.

Повод — написанные на стенах буквы "XYZ", заключённые в черный круг, напоминающие прицел.

Как отмечают активисты в заявлении, направленном в областное правительство и региональный отдел ФСБ, этот символ — фашистская символика, которую наносили украинские нацисты для координации бандеровских боевиков.

 

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Члены "Отряда Путина" требуют, чтобы силовики "предприняли срочные острые меры по обеспечению безопасности":

  • ввести режим ЧС,
  • привести в повышенную боеготовность системы ПВО,
  • ввести комендантский час с 20:00 по 7:00,
  • организовать блокпосты с целью обезвреживания диверсионных бандеровских группировок и проверки "всех лиц украинской и еврейской национальности".

Можно по-разному относиться к тревоге оренбургских пенсионеров-активистов. Однако, судя по последним заявлениям советника главы МВД Украины Виктора Андрусива, угрожающего жителям Белгородской — пока только одной — области, повод для страха у них есть.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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