Тиньков призвал сына отомстить "путинскому режиму"

Экс-глава "Тинькофф Банка" дал отцовское наставление сыну Павлу, получающему диплом. Он попросил наследника мстить за "украденное" богатство.

Олег Тиньков опубликовал кадры с торжественной церемонии вручения диплома сыну. Наследник бизнесмена облачился в мантию и шапочку конфедератку с кисточкой.

Предприниматель пафосно подписал видео с выпускного Тинькова-младшего.

"Я надеюсь, что ты отомстишь и вернешь все семейное богатство, которое было украдено у нас путинским режимом", — отметил экс-банкир.

В Сети пошутили про роль, которую взял на себя бизнесмен.

"Новый Гамлет грядет", — язвили интернет-пользователи.

Ксения Собчак показала необычную анкету для клиентов "Тиньков Банка". У людей интересовались, кому они дали бы в долг — Олегу Тинькову или Владимиру Путину.

Ранее миллиардер Тиньков заявил, что "Украина победит".