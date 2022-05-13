Экс-глава "Тинькофф Банка" дал отцовское наставление сыну Павлу, получающему диплом. Он попросил наследника мстить за "украденное" богатство.
Олег Тиньков опубликовал кадры с торжественной церемонии вручения диплома сыну. Наследник бизнесмена облачился в мантию и шапочку конфедератку с кисточкой.
Предприниматель пафосно подписал видео с выпускного Тинькова-младшего.
"Я надеюсь, что ты отомстишь и вернешь все семейное богатство, которое было украдено у нас путинским режимом", — отметил экс-банкир.
В Сети пошутили про роль, которую взял на себя бизнесмен.
"Новый Гамлет грядет", — язвили интернет-пользователи.
Ксения Собчак показала необычную анкету для клиентов "Тиньков Банка". У людей интересовались, кому они дали бы в долг — Олегу Тинькову или Владимиру Путину.
Ранее миллиардер Тиньков заявил, что "Украина победит".
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В польской Варшаве украинские беженцы забили до смерти местного жителя.