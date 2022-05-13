Украина объявила раскол: Мэр Конотопа запретил православную церковь

Националисты Украины уже являются инфернальным злом для адекватного населения страны.

Теперь бандеровцы объявили войну православию. В Конотопе градоначальник Артём Семенихин, "адепт" националистической партии "Свобода" заявил, что запретил православную церковь в городе.

"Права на это он не имеет, но подписал распоряжение, мотивируя его "угрозой нацбезопасности Украины" со стороны УПЦ", — сообщили местные СМИ.

По словам Семенихина, подписанная директива "будет способствовать консолидации украинского общества.

"Интересно, каким образом", — спрашивают журналисты изданий.

В Верховной Раде Украины раньше появился проект закона о запрете УПЦ в Незалежной. Законопроект предложила внефракционная народная "депутатша" Оксана Савчук из нацистской партии "Свобода". Впрочем, как и Семенихин.