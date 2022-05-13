Собчак возмутил призыв Зеленского не пускать русских в Италию

Ксения Собчак высказалась о призыве Владимира Зеленского закрыть для граждан России въезд в Италию.

Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 призвал руководство Италии лишить россиян привычного комфорта, установив запрет для туристов из России приезжать в эту страну. Такие меры президент Украины назвав "культурным отпором".

Собчак отреагировала на данное предложения.

"Люблю такое. Давайте опять будем наказывать не политиков за дела политиков. Знаю, что сейчас все опять будут метать ядом про блатную Собчак, но в Италию у нас летает не только блатная Собчак, а примерно все", — поделилась своим мнением журналистка.

Ранее глава туристического направления торговой ассоциации Confcommercio Альберто Корти сказал, что призыв Зеленского закрыть границы для граждан РФ похож на политическое давление.