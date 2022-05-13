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Автор Елена Былкина

Виктор Сухоруков уволился из Театра Вахтангова: "Возомнили себя князьками"

Общество

Народный артист РФ Виктор Сухоруков рассказал о конфликте, который заставил его покинуть Театр Вахтангова.

Виктор Сухоруков уволился из Театра Вахтангова: "Возомнили себя князьками"

Около семи лет артист играл одну из главных ролей в спектакле Римаса Туминаса "Улыбнись нам, Господи". Сухоруков решил прекратить сотрудничество с театром. Его роль уже отдали Сергею Маковецкому.

Летом 2021 года Сухоруков покинул Театр Моссовета после 12-летней службы в театре. Актёр не сработался с руководством учреждения культуры.

Виктор Иванович объяснил, что в Театре Вахтангова был приглашённым артистом. Он отметил, что не хотел увольняться, однако некоторые обстоятельства заставили его пойти на этот шаг.

"Все решения я принимаю взвешенно, обдуманно, не бегу босиком по асфальту. Театр Вахтангова гораздо сложнее Театра Моссовета, это такой театр-пирамида. И в определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, про Евгения Князева", — цитирует слова Сухорукова "СтарХит".

Ранее Виктор Сухоруков объяснил, как его нужно хоронить. Актёр в подробностях описал момент траурного прощания с ним.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы сергей маковецкий
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