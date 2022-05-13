В Госдуме потребовали разорвать контракт российского футбола с банком "Тинькофф"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев потребовал от Российской футбольной премьер-лиги разорвать контракт с банком "Тинькофф" и убрать с сайта наименование кредитной организации. Оно ассоциируется с фамилией основателя банка Олега Тинькова, который раскритиковал спецоперацию на Украине, пояснил парламентарий.

Хамзаев назвал "безобразием" тот факт, что главная российская футбольная лига носит название "Тинькофф РПЛ". Он призвал проявить патриотизм и отказаться от спонсорского контракта с банком Тинькова.

"Почему фамилию этого мерзавца, предателя до сих пор не убрали? Что за безобразие происходит? Мы до сих пор сидим, потому что там контракт. Разорвите контракт. Нужно в первую очередь быть патриотами", — заявил политик.

Ранее Тиньков опубликовал пост, в котором выступил против спецоперации России на Украине и назвал происходящее "войной". После этого Хамзаев обвинил предпринимателя в предательстве и выразил надежду, что заявления Тинькова приведут к оттоку клиентов из основанного им банка. Также депутат заявил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела против бизнесмена за оскорбление российской армии.

В текущем спортивном сезоне высший футбольный дивизион страны носит официальное название "Тинькофф Российская премьер-лига", так как банк выступает спонсором соревнований.