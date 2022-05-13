Российский бизнесмен Виктор Бут, осуждённый в США за торговлю оружием, может быть обменян на баскетболистку Бриттни Грайнер, которую обвиняют в России в контрабанде наркотиков.
Американская спортсменка обвиняется в России в контрабанде психоактивных веществ, подтвердил ТАСС источник в Общественной наблюдательной комиссии.
"В настоящее время ведутся переговоры об обмене Бута на Грайнер", — сказал собеседник агентства.
Ранее о начале процесса подготовки к такому обмену СМИ сообщил источник в ОНК Московской области.
Напомним, Бута арестовали в Таиланде в 2008 г. после провокации американских спецслужб. В 2010 году его вывезли из королевства в Штаты. В Нью-Йорке суд признал Виктора виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, спонсировании терроризма и нелегальной торговле оружием. Он получил срок 25 лет, но свою вину не признал ни по одному пункту обвинения.
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