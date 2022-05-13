Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил США и Европу в пропаганде неонацизма, комментируя заявление премьер-министра Польши Тадеуша Моравецкого о необходимости уничтожения "русского мира".
"Заявление Моравецкого указывает на то, что неонацизм, взлелеянный Америкой, расцвёл пышным цветом не только на Украине, но и в Европе", — отметил он.
Зюганов сравнил призывы Моравецкого с риторикой Адольфа Гитлера, который выступал за уничтожение русских, евреев, поляков.
Ранее премьер-министр Польши заявил, что считает русский мир "раковой опухолью", которую нужно "искоренить".
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Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.