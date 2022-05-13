Солистка "ВИА Гры" отказывается от паспорта РФ: хочет строить будущее на Украине

Солистка группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая пытается избавиться от российского гражданства, чтобы переехать жить на Украину.

За то, чтобы Синецкой разрешили проживать на Украине, ходатайствует её бойфренд, певец Никита Алексеев.

Возлюбленный Синецкой надеется, что участнице группы "ВИА Гра" позволят жить вместе с ним на Украине.

"Она абсолютно на нашей стороне", — заверил Алексеев.

Певец отметил, что очень хочет сменить гражданство своей подруге. Он признал, что это будет сделать непросто, однако выразил надежду на то, что на Украине живут нормальные люди, которые пойдут ему на встречу.

"Она живёт здесь четыре года со мной, с самого начала наших отношений. Она хочет строить будущее в нашей стране", — объяснил исполнитель.

В конце 2020 года Константин Меладзе представил новый состав группы "ВИА Гра".