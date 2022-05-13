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Автор Елена Былкина

Воронежская чиновница заявила, что пожары на Урале — дело рук "пятой колонны"

Общество

Экс-депутат городской думы и член Общественной палаты Воронежа Галина Кудрявцева считает, что лесные пожары на Урале устроили представители "пятой колонны".

Воронежская чиновница заявила, что пожары на Урале — дело рук "пятой колонны"

Кудрявцева назвала ситуацию в Зауралье "настоящей огненной войной против России". Чиновница считает неправильным наказывать за возгорания "стрелочников", которыми оказываются представители местной власти.

"Почему не наказывают правоохранителей, которые должны были следить за ситуацией? Этого нельзя было допускать! Я не верю, что это просто стихийные бедствия, не такая уж сейчас огнеопасная погода", — выразила своё мнение член Общественной палаты Воронежа.

Экс-депутат городской думы призвала вспомнить, что Екатеринбург — "вотчина беглого Михаила Ходорковского и прочих "навальнят"" (сторонников Алексея Навального*. - Прим. ред).

"Они работают как активная "пятая колонна", приносят государству огромный экономический вред"", — отметила Кудрявцева.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что Екатеринбург — центр "мерзотной либероты", которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей.

* - физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир соловьёв алексей навальный михаил ходорковский воронежская область
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