Дональд Трамп в Instagram* показал Зеленского-стриптизёршу

Бывший президент США Дональд Трамп у себя в Инстаграме* выложил "фотожабу", где высмеивает украинского лидера Владимира Зеленского и нынешнего американского президента Джозефа Байдена.

Изображение поста показывает девушку-стриптизёршу с головой Зеленского, которой за её "выступления" щедро "насыпает" доллары Джо Байден.

Так Трамп хочет обратить внимание американских налогоплательщиков, что связка семей Байдена и Зеленского коррупционна, а деньги, щедро выделяемые Украине, уходят в их воровские карманы.

Также сообщается, что за считанные часы публикация собрала огромное количество просмотров и "лайков".

Напомним, Джо Байден порекомендовал Сенату и Конгрессу США принять закон о выплате 40 млрд долларов Украине, в качестве помощи от "российской агрессии". Однако сенатор Рэнд Пол этот законопроект заблокировал.

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