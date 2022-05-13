На заседании ООН удивились изысканиям Украины о "древних украх"

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Автор Дмитрий Плотников

Небензя рассказал в ООН об открытиях "историка" Бебика: Украине 7,5 тыс. лет

Общество

"Историки" Украины уверены, что первый фараон Египта, Геракл и Чингисхан связаны с Незалежной, которой якобы уже 7,5 тысячи лет.

Небензя рассказал в ООН об открытиях "историка" Бебика: Украине 7,5 тыс. лет

Это на совбезе ООН рассказал постпред РФ Василий Небензя.

"Есть у них такой историк — Валерий Бебик. Он такой не один. Так вот он утверждает, что Константинополь был колонией Херсонеса, на территории современного Севастополя. А прародитель скифов — это уроженец Украины — Геракл, чьи корни исходят с острова Хортица на Днепре", — говорит Небензя.

А само украинское государство существует более 7,5 тыс. лет, приводит наш дипломат слова Бебика.

Также украинец уверяет всех, что знаменитого монгольского полководца, жившего в XIII-XV вв, оказывается, звали Богданом. Автор советует ознакомиться с тайной историей монголов, где Чингисхана зовут Богдаханом. Из этого ясно, что он истинный украинец, а не монгол. Тем более что он воевал с украинским трезубом и под жёлто-синими знамёнами.

И главный итог — Украина является колыбелью мировой цивилизации, и даже Иисус Христос мог быть галичанином, не исключает Бебик.

"Это не шутки. Я цитирую его интервью. Кто-то из вас может спросить, почему я уделю столько внимания этому деятелю. Мало ли… сумасшедших, продвигающих маргинальные и спорные исторические теории? Конечно, немало… Но есть один нюанс — Бебик не рядовой, а заслуженный сумасшедший и предводитель других сумасшедших псевдоисториков", — сообщает Небензя.

В 2015 году, когда тогдашний президент Пётр Порошенко заявил, что на Украине срочно надо создать специальное министерство по информполитике, а по сути, "министерство лжи", руководителем назначили Валерия Бебика, ставшего "главным историком" страны.

Этот человек не раз выдвигался на премию им. Тараса Шевченко — госнаграду за значительный вклад в развитие культуры и искусства. Решение о премии принимает лично глава государства за изыскания: "Которые являются высшим достижением украинского народа, приумножает историческую память и самобытность народа".

Получается, он никакой не маргинал, а отец современной украинской историографии, подытожил наш дипломат.

Надо сказать, что на заседании Небензю слушали очень внимательно, улыбались и качали головами в самых "интересных" местах изысканий от Бебика.

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На заседании ООН удивились изысканиям Украины о "древних украх"
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
Темы василий небензя
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