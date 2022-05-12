Ксения Собчак назвала деятельность Маргариты Симоньян "глобальным пропагандистским провалом". Глава RT ранее намекнула, что уйдёт "за ненадобностью".
Собчак не прошла мимо поста Симоньян о том, что она уйдёт "в связи с завершением периода надобности".
"Согласна, что это реально просто глобальный пропагандистский провал информационной войны. Пропаганда в России настолько неэффективна и дурно сделана, что это проигрыш "всухую"", — поделилась своим мнением Ксения Анатольевна.
Ранее Симоньян опубликовала ответ на нападки Филиппа Киркорова. За пропагандистку заступился телеведущий Антон Красовский.
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