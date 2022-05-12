Собчак о предполагаемом изгнании Симоньян: "Это проигрыш всухую"

Ксения Собчак назвала деятельность Маргариты Симоньян "глобальным пропагандистским провалом". Глава RT ранее намекнула, что уйдёт "за ненадобностью".

Собчак не прошла мимо поста Симоньян о том, что она уйдёт "в связи с завершением периода надобности".

"Согласна, что это реально просто глобальный пропагандистский провал информационной войны. Пропаганда в России настолько неэффективна и дурно сделана, что это проигрыш "всухую"", — поделилась своим мнением Ксения Анатольевна.

Ранее Симоньян опубликовала ответ на нападки Филиппа Киркорова. За пропагандистку заступился телеведущий Антон Красовский.